Di Gennaro, i tempi di recupero dall’infortunio. Inter verso una decisione!

Arrivano aggiornamenti sulle tempistiche del recupero dall’infortunio di Raffaele Di Gennaro dopo l’intervento odierno. L’Inter è costretta a muoversi in una direzione.

L’INTERVENTO – La lussazione al dito della mano sinistra complica la stagione di Raffaele Di Gennaro. Il terzo portiere dell’Inter, infortunatosi la scorsa settimana, ha dovuto ricorrere a un’operazione chirurgica per risolvere il problema fisico. Proprio oggi l’estremo difensore si è sottoposto all’intervento, sul quale il club nerazzurro ha informato al termine. L’esito, come dichiarato dalla stessa Inter, è assolutamente positivo, ma il calciatore dovrà fare i conti con un periodo di stop dovuto alla riabilitazione. Facciamo ora luce sulle tempistiche del recupero dall’infortunio di Di Gennaro.

Di Gennaro, le tempistiche per il recupero dall’infortunio. L’Inter ‘costretta’ a una decisione

I TEMPI DI RECUPERO – Nel corso dell’aggiornamento con Sky Sport 24, oltre a raccontare le ultime sull’allenamento odierno dell’Inter, Andrea Paventi ha raccontato dei particolari legati al recupero dall’infortunio di Raffaele Di Gennaro. Stando a quanto riporta il giornalista, le tempistiche risultano essere più lunghe del previsto. Il rientro a disposizione di mister Inzaghi per il portiere nerazzurro è previsto orientativamente prima della primavera. Nello specifico verso febbraio o marzo.

LA SCELTA – Il lungo stop, tuttavia, non preoccupa l’Inter, che nelle gerarchie tra i pali vede precedere a Di Gennaro Yann Sommer e Josep Martinez. Il club nerazzurro, però, dovrà comunque risolvere il problema del posto vacante del terzo portiere e per questo aggregherà per qualche mese Alessandro Calligaris, estremo difensore della Primavera, in Prima Squadra. Decisione che non stupisce considerando che il giovane classe 2005 era già stato chiamato in causa da Inzaghi nelle convocazioni di Fiorentina-Inter di domenica scorsa.