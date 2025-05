Di Gennaro: «Inter, casa e famiglia. Festa scudetto? Risate e cori dopo anno di sacrifici»

Di Gennaro si racconta ai canali del club interista. Il terzo portiere dell’Inter parla del suo amore per il calcio e ritorna sulla festa scudetto dello scorso anno.

FAMIGLIA – L’ultimo matchday programme di campionato è dedicato a Raffaele Di Gennaro, terzo portiere dell’Inter. L’estremo difensore si racconta così ai canali del club: «Ho trascorso 10 anni nel Settore Giovanile e l’Inter per me significa casa e famiglia. Dopo aver fatto le mie esperienze fuori ho avuto la fortuna di tornare a vestire questa maglia l’anno scorso in una stagione spettacolare e di vivere tantissime emozioni con questo gruppo incredibile. Il calcio mi ha sempre dato una grandissima emozione, è il mio sogno e il mio amore. Ogni volta che indosso i guanti ed entro in campo sento quella passione che mi ha spinto a diventare un calciatore».

PASSIONE PER IL CALCIO – Di Gennaro sul suo amore per questo sport: «L’amore per il calcio è di famiglia, mio padre è un vero appassionato e guarda tutte le partite. Io fin da piccolo mi sono subito appassionato al ruolo del portiere, difendere la porta mi ha sempre creato emozioni, fin da quando giocavo all’oratorio».

FESTA SCUDETTO – Per Di Gennaro il momento più alto della carriera è ovviamente lo scudetto della seconda stella conquistato lo scorso anno. Il portiere racconta quei momenti: «Un momento indimenticabile, la festa scudetto. Ricordo che tenevo in braccio mio figlio con la maglia numero 20, aveva quasi nove mesi e si guardava intorno incredulo. Averlo lì in quel momento in mezzo a tutta la nostra gente che festeggiava è stato fantastico. È stata una giornata spettacolare, in giro per Milano con i nostri tifosi con tante risate e cori dopo un anno di lotte e sacrifici…è stato bellissimo».