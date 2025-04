Derby Inter-Milan a rischio? La situazione dopo la morte del Papa

Il derby di Coppa Italia tra Inter e Milan è in programma mercoledì. La morte del Pontefice Papa Francesco ha sospeso tutte le competizioni Figc.

MORTE PAPA FRANCESCO – La morte di Papa Francesco, avvenuta nella mattinata di oggi, ha scosso tutto il mondo, compreso quello sportivo-calcistico. La Figc ha comunicato la sospensione di tutte le competizioni ad essa legate: dalla Serie A fino ai dilettanti, passando ovviamente per la Serie B, la Serie C e la Serie D. Tutti gli eventi sono stati sospesi a data da destinarsi. Ma occhio anche al derby di Coppa Italia Inter-Milan, semifinale di ritorno. C’è da capire, infatti, quanti saranno i giorni di lutto comunicati dal CONI per la morte di Papa Francesco. Ma ad oggi, il derby è confermato, così come l’altra semifinale in programma giovedì tra Bologna ed Empoli al Renato Dall’Ara.

Inter-Milan ad oggi è confermata: le ultime dopo la morte di Papa Francesco

CONFERMATO – Quello che filtra dalla Lega Serie A è che il derby tra Inter e Milan sarà confermato per mercoledì 23 aprile alle ore 21 direttamente allo Stadio San Siro di Milano. Si aspettano, comunque, nuovi aggiornamenti per l’ufficialità definitiva. A Milano si ripartirà dall’1-1 del match di andata, quando Hakan Calhanoglu rispose al gol di Tammy Abraham. Sarà il quinto e ultimo derby della stagione, dopo i quattro precedenti tra Serie A, Supercoppa e appunto Coppa Italia.