De Winter slegato da Leoni e Ausilio all’agente ha detto questo – TS

L’Inter si muove per Koni De Winter. Piero Ausilio, DS nerazzurro, ha già contattato l’agente del difensore del Genoa e si tratterebbe di un’operazione slegata da Giovanni Leoni.

LA MOSSA – Occhio alle mosse in difesa dell’Inter. Il profilo di Koni De Winter continua a fare gola dalle parti di Viale della Liberazione, tant’è che nelle ultime ore è arrivata una mossa non banale da parte del Direttore Sportivo nerazzurro Piero Ausilio. Come riferisce Tuttosport, il DS ha contattato il procuratore del centrale del Genoa per chiedergli di essere informato su eventuali movimenti che riguarderanno il suo assistito. Il discorso De Winter è slegato da quello relativo a Leoni. Quest’ultimo, valutato dal Parma almeno 35 milioni di euro, rimane l’obiettivo numero uno, nonché l’unica vera richiesta sul mercato da parte di Cristian Chivu. Ma in casa nerazzurra, oltre ad un centrale, si potrebbe prendere pure un “braccetto”, viste le avances della Premier League su Yann Aurel Bisseck.

De Winter andrebbe a coprire l’eventuale cessione di Bisseck

SACRIFICIO – Bisseck continua a piacere in Premier League. E oltre al solito West Ham, occhio anche all’Aston Villa. Il tedesco potrebbe garantire all’Inter un’ottima plusvalenza, visto che è arrivato nell’estate del 2023 per circa sette milioni di euro. I nerazzurri valutano il cartellino del gigante tedesco circa 35 milioni di euro.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino