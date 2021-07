De Vrij: «Vogliamo vincere, ho fiducia. Nuovo sponsor? Tifosi più vicini»

Stefan de Vrij punta a confermarsi come uno dei migliori difensori della Serie A, a continuare a vincere con l’Inter e spende belle parole per il nuovo tecnico Simone Inzaghi, il suo ex allenatore Antonio Conte, Christian Eriksen e il nuovo acquisto Calhanoglu. Le parole del difensore olandese in un’intervista rilasciata a DAZN.

DOBBIAMO CONTINUARE – De Vrij non si vuole fermare con lo scudetto della scorsa stagione, sia a livello di squadra che di crescita personale: «Sicuramente vogliamo confermarci e continuare a crescere e migliorare. C’è tanto da lavorare per trovarci nel modo migliore alla prima partita. Ho ancora tanti margini di crescita, si può migliorare e si può fare solo lavorando. Sono molto fiducioso».

L’ADDIO DI CONTE – De Vrij parla dell’addio di Conte e dell’avvento di Simone Inzaghi: «Mi è dispiaciuto perché mi sono trovato molto bene in questi due anni. L’ho ringraziato perché mi ha aiutato a crescere e migliorare. Sono contento anche dell’arrivo di Inzaghi con cui ho lavorato benissimo alla Lazio. Crea un’atmosfera molto bella nel gruppo, tutti saranno a disposizione per la squadra».

ERIKSEN – De Vrij parla anche di Christian Eriksen dopo il problema cardiaco avuto nel corso degli ultimi Europei: «L’ho sentito quando è successo. Ho pensato tanto a lui, poi l’ho lasciato tranquillo. Gli arriveranno tantissimi messaggi, gli serve tempo per recuperare al massimo».

CALHANOGLU – De Vrij parla del nuovo acquisto Calhanoglu: «E’ un giocatore fortissimo. Crea tantissime occasioni per gli attaccanti, ha un piede importante, un bel tiro e un bel cross».

LA NUOVA MAGLIA – De Vrij dedica la chiusura alla nuova maglia e al nuovo sponsor: «Mi piace molto la nuova maglia e con questa nuova partnership entriamo in una nuova era. C’è la possibilità di interagire con i tifosi che saranno più vicini e così saranno ancora di più il nostro dodicesimo uomo».