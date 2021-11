De Vrij: «Tottenham? Notizie false. Non ho parlato con Conte di questo»

Negli ultimi giorni si è parlato di un possibile passaggio di de Vrij al Tottenham (leggi la notizia). Il difensore nerazzurro, intervenuto dal ritiro dell’Olanda, ha però smentito la voci su una possibile cessione

SMENTITA – Stefan de Vrij ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport: «Tottenham? Non so niente di niente. La voci potrebbero essere collegate al fatto che ho lavorato con il loro allenatore, ma io non so niente. Conte non mi ha ancora contattato per questo. La mia priorità ora è la Nazionale».

Fonte: sportnieuws.nl