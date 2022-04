De Vrij dal 1′ in Inter-Milan ma sotto osservazione anche un altro difensore

In vista del Derby di Coppa Italia contro il Milan, Stefan de Vrij ritornerà in campo dal primo minuto. Ma Inter e Inzaghi in allerta per un altro difensore

CONDIZIONI − De Vrij, dopo il breve spezzone di Spezia-Inter, ritornerà nuovamente titolare con la maglia dell’Inter. Nel mirino la gara di Coppa Italia contro il Milan per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Come riporta Sport Mediaset, Inter e Simone Inzaghi in ansia per le condizioni di Alessandro Bastoni, uscito malconcio dal match del Picco di La Spezia. La speranza è che si tratti solamente di crampi, come anche confermato dallo stesso Inzaghi nel post gara di Spezia-Inter (vedi articolo).