De Vrij: «Sarà speciale contro il Feyenoord. L’Inter vuole dimostrare!»

Prima di presentarsi in conferenza stampa al fianco di Simone Inzaghi, Stefan De Vrij risponde anche alle domande di Sky Sport 24 su Feyenoord-Inter di domani sera.

RITORNO DA EX – Stefan De Vrij introduce Feyenoord-Inter: «Per me non poteva andare meglio, sarà una partita speciale per me e sono contentissimo di tornare qui. L’ho vissuto da giocatore del Feyenoord e so cosa significa giocare in quest’ambiente e per questi tifosi. In Champions League il Feyenoord riesce a tirare qualcosa in più, hanno battuto grandissime squadre come il Bayern Monaco e il Milan. Sarà una partita molto dura».

Le parole di De Vrij alla vigilia di Feyenoord-Inter

VOGLIA DI DIMOSTRARE – L’olandese prosegue: «La qualificazione dipenderà dall’Inter? Quello sicuramente. Ogni partita che giochiamo la giochiamo per vincere e non sarà diverso per queste due partite. Siamo molto consapevoli della nostra forza, della qualità che abbiamo e lo vogliamo dimostrare».

LA FASE DIFENSIVA – Stefan De Vrij termina alla vigilia del match di Champions League dell’Inter: «Noi ci concentriamo su tutte le fasi importanti del gioco, non solo quella difensiva. Fino ad adesso abbiamo fatto molto bene, da squadra, la fase difensiva in Champions League. Sicuramente vorremo dimostrare lo stesso domani».