De Vrij: «Scudetto, noi squadra vincente. Ora vogliamo confermarci»

Intervistato in esclusiva da “Sky Sport” – dopo le parole rilasciate anche a “Inter TV” (vedi articolo) – Stefan de Vrij ha parlato degli obiettivi della squadra per il prossimo anno e dell’arrivo di Simone Inzaghi con cui ha lavorato alla Lazio.

NUOVA STAGIONE – Queste le parole di Stefan de Vrij sull’arrivo di Simone Inzaghi – con cui ha passato delle stagioni alla Lazio – e su Romelu Lukaku: «È stato molto bello lavorare con lui alla Lazio, mi son trovato molto bene con lui. Abbiamo lavorato bene insieme e sono contento del suo arrivo. Ha tanto da offrirci e da portarci, è un allenatore preparato. Porta una bella atmosfera dove tutti si mettono a disposizione per fare il massimo. Lukaku è fortissimo, ha fatto dei grandi passi in avanti in questi anni. Con Lautaro Martinez, Sanchez e Pinamonti abbiamo un attacco fortissimo»

VOGLIA DI CONFERMARSI – De Vrij ha poi reso ben chiaro l’obiettivo dell’Inter per la prossima stagione: «Dobbiamo confermare lo Scudetto sul campo. Su quello non vediamo l’ora di dimostrare e di farlo. Abbiamo tanta fiducia. Siamo una squadra vincente, abbiamo vinto il titolo e dobbiamo essere consapevoli di questa cosa e dobbiamo cercare come dicevo prima di confermarci».