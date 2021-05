De Vrij: «Scudetto Inter? Frutto di tanto lavoro negli anni. Ognuno…»

De Vrij, a ormai poche ore dal rompete le righe stagionale, racconta le emozioni dovute alla vittoria dello scudetto con l’Inter. Il difensore olandese, intervistato ai microfoni di “Sport Mediaset”, conferma qual è stata la partita della svolta stagionale nerazzurra

OBIETTIVO RAGGIUNTO – La parola “Scudetto” inorgoglisce Stefan de Vrij: «Siamo felicissimi, ovviamente. È il frutto di tanto lavoro di questi anni. Finalmente è arrivato un trofeo, qualcosa di “toccabile” (sorride, ndr). È stata una stagione lunga, però l’abbiamo affrontata con tanta positività e voglia di vincere. Quindi la soddisfazione è tanta, visto che ci siamo riusciti. Momento decisivo? Si è parlato tanto della partita contro il Sassuolo, fuori, in cui abbiamo cambiato qualcosa tatticamente e ritrovato la nostra compattezza di squadra. Ognuno ha fatto dei sacrifici per aiutare la squadra e così siamo diventati una squadra vincente». Queste le parole di de Vrij, che domenica a San Siro con l’Inter alzerà ai cielo il suo primo grande trofeo in carriera.