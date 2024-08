De Vrij a rischio per Genoa-Inter: giornata di oggi già importante!

Stefan de Vrij ha giocato pochi minuti di Inter-Al-Ittihad per poi uscire dal campo per un problema di natura muscolare. Contro il Genoa rischia di non esserci.

GIORNATA IMPORTANTE – L’Inter ha perso ieri sera contro l’Al-Ittihad, ma rischia soprattutto di perdere Stefan de Vrij. Il difensore olandese ha accusato un piccolo problema al flessore, tant’è che dopo aver richiamato i medici dell’Inter, Inzaghi ha deciso di farlo uscire evitando ulteriori ed eventuali rischi. Oggi sarà una giornata molto importante. Come riferisce Tuttosport, ma già confermato subito dopo la partita dalla redazione di Inter-News.it, nelle prossime ore si capirà se far fare degli esami strumentali a de Vrij per capire l’entità del problema o se non ce ne sia bisogno. Contro il Genoa all’esordio però rimane in dubbio.

In attesa di de Vrij, l’Inter fa la conta: problema infortuni!

INFORTUNI – Quello di de Vrij è soltanto l’ultimo dei tanti problemi di natura fisica che hanno colpito i giocatori dell’Inter in questo precampionato. Ad oggi, l’Inter conta tre infortunati: Mehdi Taremi, Piotr Zielinski e Marko Arnautovic. Tutti e tre quasi certi di non esserci contro il Genoa, anche se rimane qualche speranza in più per l’attaccante iraniano ex Porto. Oggi si capirà di più su de Vrij. Non averlo contro il Grifone sarebbe un’altra tegola non da poco per Inzaghi, il quale aspetta ancora un braccetto mancino che possa fare da vice Alessandro Bastoni.