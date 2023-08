De Vrij prova a ribaltare le gerarchie: altra chance in Cagliari-Inter!

De Vrij giocherà titolare anche in Sardegna in Cagliari-Inter. L’olandese va a caccia della continuità per ribaltare le gerarchie interne

CONFERME − Lunedì sera l’Inter sarà ospite all’Unipol Domus di Cagliari per la seconda giornata di campionato. I nerazzurri sono a caccia del secondo successo di fila dopo il 2-0 rifilato al Monza al debutto. A meno di altri scenari, Simone Inzaghi dovrebbe riproporre lo stesso undici titolare che ha battuto la squadra brianzola a San Siro. Tra le conferme ci sarà anche Stefan de Vrij. L’olandese si ritroverà nuovamente al centro della difesa, causa il forfait di Francesco Acerbi. Si tratta di un’altra importante chance da sfruttare. C’è da recuperare un periodo di buio lungo ormai un paio di anni.

POSTO PERSO − Nell’anno dell’Europeo, de Vrij punta a riprendersi l’Inter. L’olandese, nelle ultime due stagioni con Simone Inzaghi in panchina, ha avuto un rendimento piuttosto negativo. Diversi gli errori e le disattenzioni durante il primo anno sotto l’egida inzaghiana. Lacune, che hanno portato l’anno successivo l’ex tecnico della Lazio ad affidarsi sull’esperienza di Acerbi. Il difensore della Nazionale, arrivato a Milano come rincalzo proprio del centrale olandese, si è pian piano guadagnato i gradi della titolarità capovolgendo totalmente le iniziali gerarchie. Adesso, de Vrij può ricambiare nuovamente lo scenario.

AVVERSARIO − Nella prima partita dell’anno, la difesa interista ha rischiato pochissimo con Yann Sommer quasi spettatore non pagante, grazie all’ottima organizzazione e capacità difensiva della linea arretrata guidata appunto da de Vrij con Matteo Darmian e Alessandro Bastoni ai lati. A Cagliari servirà un’altra importante prova. L’olandese dovrebbe trovarsi di fronte Leonardo Pavoletti. Sarà una vera e propria battaglia fisica con il centravanti sardo sempre molto temibile nel gioco aereo. Per caratteristiche somiglia a Maric del Monza, ma l’attaccante di Ranieri sia per esperienza che per qualità è sicuramente un avversario di livello superiore.