De Vrij: «Finalmente il primo trofeo, una liberazione! Stanco? No, al top»

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter e dell’Olanda, ha parlato della vittoria dello scudetto con la squadra nerazzurra e del suo stato di forma a due settimane dall’Europeo.

STATO DI FORMA – Queste le parole ai microfoni di NU.nl da parte di Stefan de Vrij, difensore dell’Inter e dell’Olanda, sul suo stato di forma a due settimane da Euro 2020. «Penso di aver giocato sessanta partite da giugno dello scorso anno, non sono stato quasi libero. O sono stanco? No, mi sento al massimo della forma. Ogni giocatore non vede l’ora che arrivi l’Europeo e io personalmente completamente. Il Mondiale 2014 è stato uno dei momenti più belli della mia carriera, voglio rivivere un torneo del genere».

SCUDETTO – De Vrij sulla vittoria dello scudetto con la squadra nerazzurra. «Finalmente ho un primo trofeo. Non è stato un sollievo, ma una liberazione. Mi ha fatto bene, anche se non mi sento molto diverso ora con un campionato in tasca. A causa della mia esperienza, il mio ruolo è leggermente diverso in Nazionale, ma io non mi comporterò diversamente. Penso che sia più importante essere un gruppo affiatato».

Fonte: NU.nl