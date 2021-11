De Vrij, primi esami: salta Inter-Napoli e si valuta, le condizioni

De Vrij sarà costretto a saltare la sfida di campionato tra Inter e Napoli di domenica sera. Le condizioni del centrale olandese dovranno essere valutate per le prossime gare

OUT − Tegola per mister Simone Inzaghi che in Inter-Napoli dovrà fare a meno di Stefan de Vrij. Il centrale olandese era uscito acciaccato dall’ultima sfida di qualificazioni Mondiali tra Montenegro e Olanda. Le sue condizioni non destano gravi preoccupazioni ma starà fuori precauzionalmente. Non si tratta di uno stiramento ma di un risentimento agli adduttori. L’Inter, infatti, dopo la sosta inizierà un durissimo tour de force con Napoli in campionato e le due sfide decisive di Champions League contro Shakhtar Donetsk e Real Madrid.