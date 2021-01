De Vrij, premio speciale ad Appiano Gentile per le 100 presenze all’Inter

Photo 192013177

Premio speciale per Stefan de Vrij che, in occasione della sfida giocata contro il Verona il 23 dicembre 2020, ha raggiunto le 100 presenze in nerazzurro.

MAGLIA CELEBRATIVA – Cento presenze per Stefan de Vrij e maglia celebrativa, consegnata in quel di Appiano Gentile, al Suning Training Centre. Proprio il difensore nerazzurro, attraverso i suoi canali social network, ha voluto condividere la gioia per questo premio speciale, meritato per quanto dato fin qui all’Inter. Presenze destinate ad aumentare ulteriormente, considerato che l’olandese è il pilastro del reparto difensivo di Antonio Conte, che condivide con Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Dopo la maglia, adesso serve lo step successivo: consacrare la sua carriera a Milano con un bel trofeo.