De Vrij, poche speranze per Roma-Inter. Obiettivo Real Madrid – TS

Sulle colonne dell’edizione odierna del Tuttosport si fa il punto sulla situazione di Stefan de Vrij. Il difensore olandese, fermo per infortunio, dovrebbe saltare anche Roma-Inter

LE CONDIZIONI – Stefan de Vrij dovrà rimanere ancora un altro po’ ai box. L’obiettivo dell’Inter era quello di recuperare il difensore olandese in tempo per la trasferta di Roma. Ma contro i giallorossi, a meno di sorprese, l’ex Lazio non ci sarà, ancora alle prese con il risentimento muscolare accusato nel corso della sfida della sua Olanda contro Montenegro. L’obiettivo, scrive il quotidiano di Torino, è quello di avere a disposizione il centrale per la trasferta di Champions League contro il Real Madrid.

Fonte: Tuttosport