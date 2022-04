De Vrij perplesso con l’Inter sulla questione rinnovo: c’è un motivo preciso

Grana de Vrij in casa Inter. Il difensore olandese ci è rimasto male in merito alla situazione legata al rinnovo di circa un anno. Ha chiesto ai nerazzurri una priorità

GRANA − Occhio alla situazione piuttosto delicata tra Stefan de Vrij e l’Inter. Sembra essersi aperta una piccola spaccatura tra il centrale olandese e il club. Come riporta Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, circa un anno fa è avvenuto un incontro tra la società nerazzurra e l’entourage di de Vrij, Mino Raiola. Le parti avevano trovato una bozza di accordo con prolungamento del contratto fino a 5 milioni più bonus per arrivare a sei. Prima di parlare di futuro, il centrale che va in scadenza nel 2023 vorrebbe risolvere questa situazione. Lui mira alla promessa dell’accordo raggiunto con un prolungamento anche di un solo anno. Il rinnovo è una priorità. Soltanto dopo sarà possibile parlare di altre opzioni di mercato.