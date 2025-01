De Vrij: «Un onore essere all’Inter. Seconda stella? Vittoria di tutti!»

Stefan De Vrij si è raccontato esprimendo le proprie emozioni per il fatto di indossare la maglia dell’Inter. Poi un commento sul significato della conquista della seconda stella.

LA GRATIFICAZIONE – Stefan De Vrij è il protagonista del Matchday Programme di Inter-Bologna. Il calciatore olandese ha sottolineato la sua gioia per il fatto di far parte di un club come quello nerazzurro: «Indossare questa maglia è sempre un grandissimo onore, abbiamo tanta responsabilità, negli ultimi anni abbiamo vinto molti trofei e vogliamo continuare così. Come squadra è importante essere un gruppo unito e puntare agli stessi obiettivi. Personalmente credo che l’allenamento sia importantissimo. Io ho sempre lavorato tanto, credo che sia fondamentale investire su se stessi e cercare di migliorarsi ogni giorno, è quello che mi ha portato fino a qui. Il calcio mi ha regalato tantissime emozioni, tanti trofei e mi ha insegnato come reagire ai momenti di difficoltà».

De Vrij sullo storico ventesimo scudetto dell’Inter

IL TRIONFO – De Vrij si è successivamente pronunciato sul valore del successo ottenuto in Serie A dall’Inter, nella scorsa stagione: «Penso che sia stata una notte bellissima. Vincere lo Scudetto della Seconda Stella dopo un percorso così incredibile è stato emozionante, un successo di tutta la squadra».

L’AVVERSARIO – Infine, De Vrij non si è mostrato dubbioso sul calciatore dell’Inter del passato che avrebbe voluto affrontare: «La storia di questo club è piena di campioni. Quello che mi sarebbe piaciuto sfidare di più è Ronaldo il Fenomeno».