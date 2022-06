de Vrij, no dubbi Inter in caso di offerta! Pinamonti e Sensi piste vere − SI

de Vrij può essere ceduto dall’Inter se arrivasse un’offerta importante che al momento però non c’è. Diversa invece la situazione legata a Pinamonti e Sensi, piste decisamente concrete

SITUAZIONI DIVERSE − Se all’Inter arrivasse un’offerta congrua per Stefan de Vrij, il club non avrebbe nessun dubbio: cessione. Sul giocatore, che va in scadenza il prossimo 30 giugno 2023, al momento sono arrivati soltanto dei sondaggi dalla Premier League. Nessuna pista concreta. Diversa invece la situazione di Andrea Pinamonti e Stefano Sensi. Secondo Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia mercato, sull’attaccante c’è forte l’Atalanta; mentre sul centrocampista punta fortissimo il Monza.