De Vrij: «Monaco? Tutto alle spalle, Chivu deciso! Sa quello che vuole»

De Vrij ha parlato alla vigilia dell’esordio dell’Inter al Mondiale per Club contro il Monterrey. L’olandese ha voluto spendere qualche parola pure su Chivu.

CARICHI PER LA NUOVA COMPETIZIONE – Dal ritiro dell’Inter, Stefan de Vrij, ha parlato ai giornalisti locali di come sta la squadra dopo la finale di Champions League: «Noi Nazionali ci siamo lasciati tutto alle spalle. Anche gli altri hanno avuto qualche giorno di vacanza. Ora guardiamo avanti e siamo carichi, abbiamo voglia di fare bene in questo torneo».

BELLA IMPRESSIONE – Una parola ovviamente di de Vrij sul nuovo allenatore Cristian Chivu: «È un allenatore molto deciso, sa quello che vuole, sa trasmetterci i suoi principi, che comunque abbiamo perché giochiamo insieme da tanto. A me personalmente ha fatto una bella impressione».

FIDUCIA – De Vrij e il nuovo percorso dei nerazzurri: «Io ho tanta energia personalmente ma vedo anche nella squadra, negli allenamenti che c’è positività, c’è voglia di lavorare, di migliorare, di fare questo torneo. Ho tanta fiducia».

POST MONACO DI BAVIERA – Infine, l’olandese ritorna sulla finale di Champions: «Spiegazione per Monaco? Sono appena arrivato, non abbiamo neanche parlato. Quello che è stato è stato, è alle spalle e guardiamo avanti. Sicuramente è stata una bruttissima sconfitta ma non dimentichiamo il percorso che abbiamo fatto, anche se non abbiamo vinto. Ci sono stati tantissimi momenti positivi e vogliamo tornare a vincere».