De Vrij: “Lukaku segna tanto, aiuta la squadra. All’Inter si sente a casa”

Stefan de Vrij, difensore dell’Inter, intervistato su “DAZN” per il format “Countdown Serie A” (QUI la prima parte dell’intervista), ha parlato del compagno di squadra Romelu Lukaku, e del suo impatto nel campionato italiano e nel mondo nerazzurro

CASA – In attesa di tornare in campo per Inter-Sampdoria, Stefan de Vrij, ai microfoni di “DAZN”, ha parlato del compagno di squadra Romelu Lukaku e del suo impatto nel mondo nerazzurro: «Lukaku? Si trova benissimo, si sente a casa, Mi sembra sempre positivo e cerca di aiutare la squadra. È fortissimo fisicamente, ha velocità e fa tanti gol. Quando posso ovviamente lo cerco. Tutti possiamo migliorare ancora, anche lui».