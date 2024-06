De Vrij loda Thuram: «Mbappé? Francia ha tanti grandi attaccanti! Sfida interessante»

De Vrij è tornato protagonista con l’Olanda che si appresta ad affrontare la Francia nella sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Euro 2024. Il difensore dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa, si dice molto felice di poter finalmente giocare e si rammarica dell’infortunio subito da Mbappé

IMPORTANTE – Stefan de Vrij è tornato protagonista con l’Olanda. Il difensore dell’Inter, intervenuto in conferenza stampa, parla proprio di questa rinascita: «Ho vissuto molti periodi diversi con la squadra olandese. Mi è sempre piaciuto venire in Nazionale in tutti questi anni. Certo, ho sempre voglia di giocare. Spesso andavo in panchina, ma mi piaceva comunque venire qui».

DIFFERENZE – De Vrij parla anche delle differenze con il nuovo Commissario Tecnico: «Cosa è cambiato con Koeman? Non tanto a livello personale, ma in termini di tempo di gioco. Quando non giocavo, mi assicuravo di essere importante fuori dal campo. E quando ne ho avuto la possibilità, volevo dimostrare di essere affidabile. Ora ha funzionato».

De Vrij vive bene la concorrenza all’interno della Nazionale: il difensore pronto per la Francia dei compagni Thuram e Pavard

CONCORRENZA POSITIVA – De Vrij vive benissimo la concorrenza all’interno del gruppo: «Matthijs (de Ligt, ndr) ha giocato molto bene contro il Canada e io ho fatto bene contro l’Islanda. La differenza tra noi non è grande. A volte dipende anche dal tipo di allenatore della nazionale e quello di cui ha bisogno».

FORTI – De Vrij chiude con una considerazione sulla Francia dei compagni e amici Marcus Thuram e Benjamin Pavard: «Mbappé? Mi sono rotto il naso anch’io. Non è stato bello vedere Mbappé così. Ma se non partecipa, ci sono tanti altri grandi attaccanti francesi. La Francia è forte fisicamente, tecnicamente ed è abile e veloce in transizione. Sarà una sfida interessante».