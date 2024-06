De Vrij: «L’Inter è casa mia! Mai parlato di Premier League. Gioia i derby vinti»

De Vrij dopo la partita amichevole vinta dall’Olanda 4-0 contro il Canada, a Rotterdam è stato intervistato dalla collega Alessandra Schiavone. Sul sito gianlucadimarzio.com, il difensore nerazzurro ha ribadito la sua volontà di continuare l’esperienza all’Inter.

SUL FUTURO – Stefan de Vrij chiarisce la sua posizione riguardo il futuro e ribadisce l’amore per l’Inter: «Lo scudetto? Siamo molto orgogliosi e felici di aver ottenuto questo risultato. Sono sei anni che gioco con l’Inter e ho vinto due Scudetti. Questa è casa mia e poterlo festeggiare in questo modo con i tifosi è un esperienza indimenticabile. Non ho mai detto che la Premier League era il mio sogno. È andata com’è andata e secondo me non ha senso guardare indietro. L’Italia è casa mia».

De Vrij pronto per l’esperienza all’Europeo

CON L’OLANDA – De Vrij poi si concentra sui prossimi impegni dell’Olanda: «È stata una buona amichevole contro una squadra con tanta qualità. Abbiamo fatto bene, creando tante occasioni e perciò nel secondo tempo abbiamo fatto tanti gol. Nel 2014 siamo cresciuti durante il torneo. Per tanti di noi era la prima esperienza. Avevo 22 anni ed era la mia prima avventura in nazionale e a un Mondiale. All’epoca facemmo un grande torneo, crescendo tantissimo come squadra. Adesso siamo solo all’inizio e vogliamo fare un percorso importante agli Europei. È fondamentale iniziare subito bene. Il c.t Koeman ha tantissima scelta dietro e ora tocca a lui fare le scelte».

