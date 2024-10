De Vrij: «All’Inter anche il prossimo anno? Fosse per me! Vedremo»

De Vrij ha condiviso il suo pensiero sul futuro all’Inter, ma non solo. Il difensore dell’Olanda parla poi degli obiettivi di squadra.

OLANDA – Dopo Denzel Dumfries, anche Stefan de Vrij è stato raggiunto da Sport Mediaset. Il suo commento in merito al pareggio contro l’Ungheria: «Non è stata facile perché loro si sono messi tutti dietro, abbiamo avuto il possesso per tutta la partita e loro volevano impensierirci in contropiede. Meglio nella ripresa, abbiamo creato occasioni e comunque in 10 siamo riusciti a pareggiarla. Germania? Bella sfida». La grande sfida contro la nazionale allenata da Nagelsmann sarà lunedì 14.

De Vrij sugli obiettivi con la maglia dell’Inter e sul futuro

OBIETTIVI – Ancora de Vrij sugli obiettivi con il club nerazzurro: «Bisogna pensare ad una partita alla volta, non guardando troppo avanti. Il prossimo impegno è la Germania. Rivale scudetto dell’Inter? Non mi piace parlare di rivali, sono tante squadre forti e rafforzate. La stagione è lunga, guardiamo a noi stessi. Obiettivo vincere il campionato? Sì! In Champions League, dobbiamo guardare passo dopo passo».

FUTURO – Al contempo, de Vrij ha detto la sua anche sul futuro: «All’Inter anche nella prossima stagione? Fosse per me sì, ma mi concentro su questa stagione e poi si vedrà con calma».