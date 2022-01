De Vrij: «Indossare la maglia dell’Inter è un onore. Derby del 2020 epico»

Stefan de Vrij è stato intervistato per il Matchday Programme ufficiale di Inter-Lazio, ventunesima giornata del campionato di Serie A, in programma domani alle ore 20:45.

ONORE – Stefan de Vrij ha parlato di cosa significhi per lui essere un giocatore dell’Inter: «L’Inter per me è una grandissima squadra: è passione, lavoro, sacrificio. Indossare questa maglia è un onore. Ancora di più con lo scudetto cucito sopra!».

SFIDE DA RICORDARE – Stefan de Vrij ha poi parlato del derby Inter-Milan del 2020, con il successo dei nerazzurri in rimonta per 4-2: «Un derby epico ed una rimonta straordinaria. Questa sfida è una sintesi di determinazione, cuore e grinta. Sotto di due gol nel secondo tempo abbiamo costruito azione dopo azione una vittoria di squadra innescata dalla rete di Brozovic e chiusa con un poker a cui ho contribuito anche io con un gol. È stato un momento incredibile».

Fonte: Matchday Programme Inter-Torino