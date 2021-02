De Vrij, frenata per il rinnovo ma c’Ã¨ accordo verbale con l’Inter: le ultime

De Vrij, frenata per il rinnovo ma c’è accordo verbale con l’Inter: le ultime

Stefan de Vrij

De Vrij rinnoverà con l’Inter, ma la situazione rinnovi in casa nerazzurro ha subito una frenata. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato, Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”, ci sarebbe però già un accordo verbale per il rinnovo.

ACCORDO VERBALE – De Vrij-Inter, rinnovo in stand-by così come per Lautaro Martinez e Alessandro Bastoni. Il motivo è abbastanza semplice e intuibile, legato ovviamente alle questioni societarie che hanno scavalcato sicuramente ogni tipo di discorso legato al mercato e ai rinnovi dei giocatori. Stefan de Vrij e il suo angete – Mino Raiola – però, avrebbero già un accordo verbale con la società di Viale della Liberazione, per cui si attende solo l’OK definitivo da parte di Suning.

