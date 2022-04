De Vrij: «Fatta giustizia a livello personale! Ora la lotta scudetto con l’Inter»

È notizia di ieri che l’agenzia SEG, che curava gli interessi di de Vrij (ora assistito da Raiola), sia stata condannata a pagare 4.75 milioni di euro al difensore per una vicenda legata al suo passaggio dalla Lazio all’Inter (vedi articolo). Voetbal International ha raccolto la soddisfazione dell’olandese.

PESO TOLTO – Stefan de Vrij vince in tribunale contro la SEG, l’agenzia che lo assisteva fino a qualche anno fa. In una lettera del suo ufficio legale (Cresta) il difensore afferma: «Sono molto felice di come sia stata fatta giustizia. Questa è una grande vittoria per me a livello personale. Ho ricevuto anche dei messaggi da parte di altri giocatori, che mi hanno detto di assicurarmi sempre il controllo della mia carriera e di essere assistito da agenti indipendenti che lavorano solo per me. Adesso mi posso concentrare sulla lotta scudetto con l’Inter».

Fonte: vi.nl