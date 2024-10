De Vrij, esperienza e leadership: in Inter-Juventus risponde presente

De Vrij anche in Young Boys-Inter si conferma un pilastro fondamentale per l’Inter in questo momento cruciale della stagione, caratterizzato da numerosi infortuni. La sua solidità difensiva è emersa in due gare ravvicinate: contro la Roma e nel corso dell’ultima sfida in Champions League.

CHIAMATO IN CAUSA – Con Francesco Acerbi fuori per un infortunio muscolare, Stefan de Vrij è stato chiamato a prendere il posto del compagno di reparto e non ha deluso, dimostrandosi affidabile in entrambe le occasioni. Nel match di Serie A contro la Roma, de Vrij ha svolto un compito impeccabile. Sebbene la squadra capitolina schierasse attaccanti di peso come Dovbyk, l’olandese ha gestito con intelligenza tutte le situazioni difensive. La sua capacità di lettura del gioco e la calma sotto pressione hanno aiutato l’Inter a mantenere l’ordine difensivo, nonostante le assenze pesanti. La prestazione di de Vrij è stata altrettanto importante contro lo Young Boys in Champions League. Pur soffrendo, in alcuni momenti della partita, le iniziative degli svizzeri nella prima metà del match, è riuscito a contenere le offensive avversarie con interventi puliti e tempestivi.

De Vrij sinonimo di sicurezza e affidabilità

CAPACITÀ DI ADATTAMENTO – La sua capacità di adattarsi rapidamente e di guidare il reparto difensivo è particolarmente rilevante in vista del big match contro la Juventus. Con Acerbi ancora ai box e Calhanoglu in dubbio, de Vrij sarà nuovamente titolare nella sfida cruciale di domenica alle 18.00. La Juventus è una squadra che sa far male in attacco, e l’Inter avrà bisogno di un de Vrij in forma smagliante per neutralizzare giocatori come Vlahovic e Yildiz. La sua leadership e la sua esperienza internazionale saranno determinanti per la difesa nerazzurra in questa delicata fase della stagione. Il difensore olandese si sta rivelando una risorsa indispensabile per Simone Inzaghi, confermandosi un elemento chiave sia in Serie A che in Champions League.