De Vrij: «Eriksen? Ho avuto problemi a dormire, per fortuna ora sta bene!»

De Vrij ha parlato del suo compagno di squadra all’Inter, Christian Eriksen. Il difensore olandese ha parlato anche della difficoltà di preparare la partita contro l’Ucraina.

SU ERIKSEN – De Vrij parla di Christian Eriksen e della paura del momento durante Finalndia-Danimarca: «Sono rimasto molto scioccato. Avevo la pelle d’oca! Ero al telefono con lui di recente. È davvero un bravissimo ragazzo e poi fa molto paura. Fortunatamente, abbiamo scoperto che si è ripreso rapidamente e ora sta meglio. Siamo molto contenti. Lui poi ha inviato un messaggio nel nostro gruppo».

NOTTE DIFFICILE – De Vrij e la paura per Eriksen, non è stata una notte facile per il difensore olandese, prima di affrontare l’Ucraina: «Ho avuto problemi a dormire, ho pensato a lui tutto il tempo. Preparare la partita contro l’Ucraina è stato difficile, non come tutte le altre volte».