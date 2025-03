De Vrij e Zalewski in Inter-Udinese? Dubbi! Oggi ultimi 2 rientri – CdS

In casa Inter, in vista della partita con l’Udinese, si valutano gli eventuali recuperi di de Vrij e Zalewski. Intanto, oggi ci saranno gli ultimi due rientri dalle nazionali.

RIENTRI – Tra pochi giorni riparte il campionato e domenica alle ci sarà Inter-Udinese. I nerazzurri, chiamati a confermare il proprio primato, inizieranno oggi a preparare veramente la partita contro i friulani di Kosta Runjaic. Oggi ad Appiano Gentile ci saranno gli ultimi due rientri dalle nazionali, ossia Mehdi Taremi e Kristjan Asllani. L’iraniano torna alla grande dagli impegni con l’Iran, vista l’ultima doppietta che ha sancito la qualificazione della sua nazionale al Mondiale del 2026. Per Asllani una sconfitta e una vittoria nelle due partite di qualificazione al Mondiale contro Inghilterra e Andorra. In vista della partita di San Siro, Simone Inzaghi dovrà valutare anche altre due pedine: Stefan de Vrij e Nicola Zalewski.

Inter-Udinese, de Vrij e Zalewski ci sperano e altri due sicuri di giocare!

LE ULTIME – Sia de Vrij che Zalewski per adesso hanno lavorato, ma nel pomeriggio potrebbero anche rientrare parzialmente in gruppo. I due sperano ancora in una convocazione per Inter-Udinese. Saranno invece della partita sia Federico Dimarco che Matteo Darmian. I due giocheranno titolari, rispettivamente a sinistra e a destra. Quest’ultimo prenderà il posto di Denzel Dumfries infortunato.

Fonte: Corriere dello Sport – gio.col.