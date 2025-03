De Vrij e Atalanta-Inter -2: pessimismo! Ma c’è ultimo step – Sky

Sta per arrivare Atalanta-Inter e i fari sono puntati sulle condizioni di Stefan de Vrij, che si è infortunato durante il riscaldamento contro il Feyenoord. Arrivano gli aggiornamenti da Appiano Gentile.

PUNTO – Atalanta-Inter sta per arrivare, mancano esattamente due giorni allo scontro diretto che dirà tantissimo sulla corsa scudetto. La Beneamata, dopo il giorno di riposo meritato di mercoledì, ha iniziato ad allenarsi veramente ieri e oggi si è svolto il secondo allenamento alla Pinetina/Appiano Gentile. Fari puntati sulle condizioni fisiche di de Vrij. Il difensore olandese si era fatto male durante il riscaldamento della partita contro il Feyenoord, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Arrivano gli ultimi aggiornamenti da parte di Matteo Barzaghi, inviato di Sky Sport.

Atalanta-Inter in arrivo: de Vrij si è allenato ancora parte!

ULTIME – De Vrij ancora a parte. Decisioni definitive domani ma a oggi è molto difficile che ci sia a Bergamo per Atalanta-Inter. Il difensore non è stato neanche convocato dalla nazionale olandese, a differenza invece del connazionale Denzel Dumfries (qui tutti i convocati dell’Olanda). Quindi, le quotazioni per vederlo domenica sera sono al ribasso. Filtra pessimismo, ma la giornata di domani sarà appunto decisiva. Francesco Acerbi sarà sicuramente il titolare.