De Vrij: «Dumfries mai arreso. Vedo dove la forza di volontà l’ha portato»

Stefan de Vrij, difensore centrale dell’Inter e dell’Olanda, ha parlato di Denzel Dumfries, compagno di club e di nazionale.

FORZA DI VOLONTÀ – Queste le parole di Stefan De Vrij, difensore dell’Inter e dell’Olanda, su Denzel Dumfries, compagno di club e di nazionale. «Penso che sia così bello che non si sia mai arreso – si legge su ED.nl –. Che sia diventato un giocatore nazionale di Aruba e che abbia detto che non poteva più giocare partite internazionali perché non poteva più diventare giocatore per l’Olanda. Vivo Denzel più da vicino ogni giorno e vedo dove la forza di volontà lo ha portato finora».