De Vrij: “Derby, ci abbiamo creduto. Fare subito gol nel secondo tempo…”

Intervistato ai microfoni di “Dazn”, Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, ha parlato del derby contro il Milan, vinto in rimonta, e della sconfitta in casa della Juventus

DERBY – Queste le parole di Stefan De Vrij, difensore dell’Inter, sul derby vinto in rimonta contro il Milan, passando poi a parlare di Christian Eriksen. «Nel primo tempo il Milan ci ha messo in difficoltà e siamo andati in svantaggio. Poi il mister è rimasto tranquillo all’intervallo. Ci ha aiutato fare subito gol. Ci abbiamo creduto e poi è stato bellissimo anche segnare ovviamente».

JUVENTUS – De Vrij parla quindi anche della sconfitta in casa della Juventus con una battuta molto stringata. «Purtroppo quella partita la Juve ha vinto meritatamente, è stata superiore a noi».