De Vrij convocato per Juventus-Inter! Inzaghi cambia la difesa? Le ultime – Sky

Stefan de Vrij ufficialmente recuperato, e secondo quanto riportato in questi minuti da Sky Sport, il difensore è partito con la squadra in vista di Juventus-Inter in programma domani alle 20:45.

CON LA SQUADRA – Anche Stefan de Vrij tra i convocati da Simone Inzaghi, in viaggio insieme ai compagni da circa un’ora e mezza fa per raggiungere Torino e preparare la sfida di domani sera contro la Juventus. A supportare l’olandese e il resto del gruppo prima della partenza – secondo quanto riferito sempre da Sky -, ben cinquecento tifosi che sono arrivati ad Appiano Gentile per accompagnare la squadra. Il gruppo ha toccato con la mano la voglia della gente di rivedere un’Inter forte e capace di rialzare la testa. Difficile però che de Vrij venga impiegato da titolare. Danilo D’Ambrosio, al momento, resta comunque il favorito per una maglia da titolare. L’olandese si accomoderà comunque in panchina e potrebbe essere un’arma a partita in corso.

Fonte: Sky Sport