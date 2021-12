De Vrij: «Conte all’Inter ha lasciato una base. Ecco le mie passioni»

De Vrij in un’intervista rilasciata su DAZN per la rubrica “Culture” ha parlato della sua passione per il pianoforte, ma non solo. Il difensore olandese ha parlato anche delle differenze tra Antonio Conte e Simone Inzaghi.

LE PASSIONI – De Vrij spiega la sua passione per il pianoforte, ma anche quella per i libri: «Ho iniziato durante il lockdown perché la musica del pianoforte mi piace da tanto tempo. Ho imparato da solo. Da piccolo sono cresciuto con la musica Rock dai miei genitori. Sono cresciuto in un paesino molto piccolo di 5000 abitanti, in Olanda andiamo tutti in bici! L’ho fatto per andare a scuola, ma anche per andare a giocare per il Feyenoord. Leggo i libri, tra i miei scrittori preferiti c’è Stephen King, lo leggevo da piccolo».

LE DIFFERENZE – De Vrij parla delle differenze tra i due allenatori: «Conte e Inzaghi hanno avuto ragione perché hanno vinto. Il primo ha una carriera importantissima, dove è andato ha sempre vinto. Con Inzaghi, invece, avevo già lavorato alla Lazio. Conte ha lasciato una squadra consapevole, giochiamo da tempo insieme e si vede. Se dovessi scegliere un Re all’Inter dico Inzaghi, oppure il capitano Handanovic».

IN FAMIGLIA – De Vrij parla del suo compagno di squadra (e di nazionale): «Dumfries non ride? Lui ride tantissimo, solo che quando entra in campo è un guerriero, è simpaticissimo. All’Inter spesso siamo insieme io, lui, Hakan Calhanoglu, Radu».

Fonte: DAZN