De Vrij, buone notizie dagli esami: possibile rientro e condizioni D’Ambrosio

Condividi questo articolo

Stefan De Vrij potrebbe presto tornare in campo: le ultime sull’infortunio che lo ha costretto a chiedere la sostituzione in Inter-Fiorentina e le condizioni di Danilo D’Ambrosio

TWEET – Queste le parole di Matteo Barzaghi, giornalista di “Sky Sport”, sulle condizioni dei difensori dell’Inter, Stefan De Vrij e Danilo D’Ambrosio. “Buone notizie per De Vrij. Esami hanno evidenziato solo una lieve distorsione. Forse riesce ad andare in panchina a Genova, si punta ad averlo per il Napoli. Per D’Ambrosio 5 punti di sutura all’arcata sopraccigliare“.