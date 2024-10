De Vrij e l’attenzione: Empoli-Inter come indice del futuro

Stefan De Vrij ha vissuto vari momenti di difficoltà contro la Juventus nella sfida pareggiata per 4-4 dall’Inter: ora ci si attende una prestazione di segno diverso contro l’Empoli.

LA SITUAZIONE – Stefan De Vrij è sotto la lente di ingrandimento dei tifosi dell’Inter, in vista dell’Empoli, alla luce della sua mancata costanza di rendimento nell’arco della sfida contro la Juventus. L’olandese, nel corso dell’incontro, ha alternato buone giocate difensive a disattenzioni che sono costate care alla sua squadra. Ad esempio in occasione della rete di Dusan Vlahovic, valsa l’1-1 ai bianconeri, in cui il serbo si è trovato libero di spingere il pallone in rete dopo il servizio di Weston McKennie. Allo stesso modo, nella seconda rete dei bianconeri targata Timothy Weah, l’olandese si è reso protagonista di una “responsabilità collettiva” con Piotr Zielinski, da ravvisare nel non aver saputo impedire che il pallone arrivasse al calciatore americano.

De Vrij e l’obiettivo per Empoli-Inter, in attesa di Acerbi

SCENARIO AUSPICATO – De Vrij intende offrire una prestazione all’altezza del suo nome contro l’Empoli. Il calciatore olandese, che ha dato tantissimo ai nerazzurri in questi anni, si giocherà la sua permanenza all’Inter nei mesi che precederanno il termine della stagione. Nella sfida con i toscani, ci si aspetta che l’ex Lazio possa garantire un’adeguata copertura difensiva sul promettente Lorenzo Colombo, al cui fianco non giocherà Sebastiano Esposito a causa del suo infortunio al menisco.

IL RIENTRO – Nel frattempo, l’Inter attende il recupero del pilastro centrale della sua difesa Francesco Acerbi. Il calciatore italiano dovrebbe tornare a disposizione di Simone Inzaghi in occasione della sfida di mercoledì 6 novembre contro l’Arsenal. Per il match di San Siro valido per la quarta giornata di questa Champions League si potrebbe quindi assistere alla riconsegna delle chiavi del reparto arretrato all’uomo più fidato di Inzaghi tra quelli che compongono la retroguardia nerazzurra.