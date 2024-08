De Vrij, arriva la settimana del rientro? Le sensazioni in casa Inter!

Stefan de Vrij ha saltato le prime due gare di campionato contro Genoa e Lecce per infortunio. Le ultime sul difensore olandese e il rientro in casa Inter.

RECUPERO – De Vrij scalpita per rientrare al più presto con l’Inter. E le prime sensazioni sono positive. Dopo aver saltato le prime due partite di campionato contro Genoa e Lecce, l’olandese potrebbe ritornare contro l’Atalanta, gara in programma venerdì. Il giocatore, scrivono i colleghi del Corriere dello Sport, tra oggi e domani rientrerà con il gruppo e dunque presto sarà a disposizione di mister Simone Inzaghi. Buone notizie per il mister nerazzurro, che due giorni fa si era allarmato per il problema a Lautaro Martinez. Escluse però lesioni per il Toro. Ora de Vrij potrà rientrare nel giro delle rotazioni.

De Vrij si prepara al rientro: chance di convocazione per Inter-Atalanta

ROTAZIONI – In attesa dell’arrivo di Tomas Palacios, il quale oggi inizierà l’iter per diventare un nuovo giocatore dell’Inter, Simone Inzaghi risistema il suo pacchetto arretrato. Alla prossima sfida di campionato mancano quattro giorni e a San Siro arriverà un’Atalanta agguerrita dopo il KO sul campo del Torino, arrivato con parecchia sfortuna (due traverse colpite e un rigore sbagliato al 96′). De Vrij non vede campo praticamente dagli Europei, poiché si è infortunato pochi giorni dopo il suo rientro ad Appiano Gentile dalle ferie.