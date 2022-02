De Vrij a riposo in Inter-Sassuolo? Inzaghi ha pronte due alternative – TS

De Vrij potrebbe non essere fra i protagonisti di Inter-Sassuolo. Secondo il Tuttosport, Inzaghi sta pensando di concedere un turno di riposo al difensore olandese, dopo i problemi accusati contro il Liverpool

RIPOSO? -Stefan de Vrij potrebbe non scendere in campo in Inter-Sassuolo. Il difensore, scrive il Tuttosport, sta vivendo un periodo non esaltante ed è uscito malconcio dalla sfida contro il Liverpool. Inzaghi, alla luce di ciò, sta pensando di concedere un turno di riposo al difensore: al suo posto scalda i motori Ranocchia. In alternativa potrebbe scendere in campo D’Ambrosio, con Skriniar ad agire in mezzo e Dimarco sulla sinistra, al posto dello squalificato Bastoni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Scacchi