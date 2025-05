De Siervo (AD Serie A) conferma: «Verso la contemporaneità! No vantaggi»

De Siervo conferma praticamente quanto sta trapelando nelle ultime ore, ossia la contemporaneità delle ultime due giornate di Serie A. Inter e Napoli ovviamente guardano con attenzione. Le sue parole.

VERSO LA CONTEMPORANEITÀ – L’Amministratore Delegato della Lega Serie A Luigi De Siervo, intercettato durante l’evento Festival CCE – Calcio Comunità Educante, ha parlato della probabilissima ipotesi di far giocare le ultime due partite di Serie A tutte in contemporanea. Le sue parole: «Si va verso una contemporaneità amplissima per cercare di mettere sullo stesso piano nelle ultime due giornate tutte le squadre. Lo scopo è non dare nessun vantaggio, permettendo a qualcuno di giocare conoscendo già il risultato della diretta concorrente per l’obiettivo».

DUELLO – Inter e Napoli, rimanendo in ottica scudetto, resta ovviamente la bagarre più importante e decisiva, al netto della corsa Champions League e di quella per rimanere in categoria. A proposito della trentasettesima giornata, ci si auspica che possano giocare tutte alle 20.45, ma bisogna ancora aspettare l’ufficialità. Il divario tra azzurri e nerazzurri è adesso di un solo punto. Nelle prossime due partite, l’Inter giocherà contro Lazio e Como, mentre la squadra di Antonio Conte se la vedrà contro il Parma e col Cagliari al Diego Armando Maradona.