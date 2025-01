VIDEO IN – De Pieri rinnova con l’Inter: «Soddisfazione immensa!»

Giacomo De Pieri protagonista del giorno. Dopo l’esordio con l’Inter anche il rinnovo di contratto. Il nostro inviato a Milano, Onorio Ferraro, ha raccolto le dichiarazioni del giocatore all’uscita dalla sede nerazzurra di Viale della Liberazione.

CONTENTEZZA – Ventiquattro ore indimenticabili per Giacomo De Pieri. Prima l’esordio in Prima Squadra a San Siro, direttamente in Champions League, in una partita del calibro di Inter-Monaco. Poi il rinnovo di contratto, il primo da professionista con il club nerazzurro. Il giovane della Primavera, all’uscita dalla Sede di Viale della Liberazione, ha dichiarato: «Tutto fatto, tutto a posto. Una soddisfazione immensa, sono contentissimo di continuare con questa magnifica società. Mamma e papà sono i primi a sostenermi ogni giorno, sia negli allenamenti che nelle partite. Sono contentissimi dell’esordio in Prima Squadra e del contratto, anche per loro è una bella soddisfazione. Il mio obiettivo è di proseguire su questa strada e di dare il meglio di me per questa maglia e questa società».

Dall’esordio con l’Inter al rinnovo di contratto: le parole di felicità di De Pieri

DUE OBIETTIVI – Tornando sull’esordio di ieri sera, Giacomo De Pieri rivela alla nostra redazione: «Voglio continuare così. Ieri sera capitan Lautaro Martinez mi ha detto di stare tranquillo e di giocare come so fare. Mi ha rassicurato molto prima di entrare in campo. Prendere la maturità e conquistare un posto in Prima Squadra sono due obiettivi che vanno di pari passo. Ovviamente l’obiettivo di giocare un’altra partita di Champions League è più grande. È un sogno che continua ad esistere. Il messaggio più bello ricevuto dopo ieri sera? Quello dei miei genitori che sono molto soddisfatti di me e che continuano a sostenermi in ogni momento».