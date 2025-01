De Pieri: «Ringrazio Inzaghi e i compagni. Barella? Siparietto»

De Pieri ringrazia Simone Inzaghi dopo l’esordio con l’Inter in Champions League contro il Monaco nella serata di ieri. Battuta su Barella.

DEBUTTO EMOZIONANTE – Giacomo De Pieri in zona mista dalla pancia di San Siro, al termine di Inter-Monaco, ha commentato in questo modo l’esordio di ieri sera: «Emozione unica, straordinaria, e da quando sono bambino che l’ho sognavo. Mi hanno fatto i complimenti tutta la squadra, lo staff, sono dei compagni meravigliosi che mi hanno incitato dal momento che sono entrato. Ho avuto l’occasione per segnare, potevo fare meglio, sono contento e spero che possano ricapitarne altri».

INZAGHI – Ancora De Pieri sul suo ingresso in campo, ringraziamenti al mister interista: «Ingresso? Grande sorpresa del mister Inzaghi, che ringrazio molto per avermi dato questa possibilità. Prima di entrare in campo mi ha detto di fare quello che meglio mi viene ed essere tranquillo».

De Pieri parla delle sue caratteristiche e del siparietto con Barella

CARATTERISTICHE – Poi il giovane illustra le sue qualità e il suo ruolo: «Nella Primavera dell’Inter gioco esterno, mi piace dribblare e fare assist. L’Inter è una squadra che aiuta molto e mi ha dato una mano».

BARELLA – Infine, De Pieri racconta un piccolo siparietto con il centrocampista della Nazionale: «Barella? Se non fai una giocata delle tue, mi ha detto, ti tolgo. E a fine partita mi è venuto a dire che dovevo fare gol.».