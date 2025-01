De Laurentiis mette nei guai il Napoli: rischio penalizzazione in campionato!

Aurelio De Laurentiis compie un gesto che potrebbe compromettere il futuro della squadra di Antonio Conte. Ecco di cosa si tratta e a quale penalizzazione potrebbe incorrere il Napoli.

IL RICORSO – Nelle scorse settimane si è svolta l’elezione del nuovo presidente della Lega Serie A, che ha visto vincere Ezio Simonelli. Fra i quattordici club che hanno votato a favore c’è stata anche l’Inter, mentre Napoli e Lazio hanno fatto da opposizione. Proprio in questo scenario il nome di Aurelio De Laurentiis svolge un ruolo da protagonista nei risvolti della storia. Il presidente degli azzurri, infatti, ha presentato – e poi ritirato – il ricordo contro l’elezione di Simonelli come presidente della Lega Serie A. Questo ha comportato la violazione della clausola compromissoria e, di conseguenza, ha condotto il Napoli al rischio di penalizzazione.

Napoli, rischio penalizzazione dopo il gesto di De Laurentiis: il punto sulla situazione

LE VIOLAZIONI – Secondo quanto stabilito dall’articolo 30 dello Statuto della FIGC, la clausola compromissoria prevede che i tesserati, le società affiliate e tutti i soggetti e organismi che svolgono attività agonistica, tecnica, organizzativa o decisionale, debbano obbligatoriamente rispettare lo Statuto della FIGC e tutte le altre norme federali e internazionali a cui è affiliata la FIGC. De Laurentiis, presentando e poi ritirando il ricorso contro l’elezione di Simonelli, avrebbe così violato il “vincolo di giustizia” nel Codice di Giustizia Sportiva all’articolo 34.

I RISCHI – Un vincolo che, se non rispettato, fa andare incontro all’«applicazione di sanzioni non inferiori: alla penalizzazione di almeno tre punti in classifica per le società; alla inibizione o squalifica non inferiore a sei mesi per i calciatori e per gli allenatori nonché ad un anno per tutte le altre persone fisiche». Questo è ciò che recita l’articolo 34 del Codice di Giustizia Sportiva ed anche ciò che rischia il Napoli, oltre che a un’ammenda da 20 mila a 50 mila euro, come spiega SportMediaset.