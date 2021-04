DAZN comunica che rimborserà gli abbonati per i problemi di Inter-Cagliari

Dopo i numerosi problemi del pomeriggio, e la ventata di polemiche dagli utenti, DAZN ha annunciato che rimborserà i tifosi che non hanno potuto guardare Inter-Cagliari e Verona-Lazio nei prossimi giorni

INDENNIZZI – DAZN ha annunciato che offrirà «opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni» per rimborsare i tifosi che domenica 11 aprile non hanno potuto guardare le partite della 30esima giornata di serie A. I problemi erano cominciati con il match delle 12.30 Inter-Cagliari, ma sono proseguiti anche nel pomeriggio con Verona-Lazio. L’emittente ha poi pubblicato un messaggio di scuse, sui suoi canali social, attribuendo la colpa del pasticcio ad un partner esterno (Comcast Technology Solutions, QUI per maggiori dettagli). Successivamente, è arrivata anche una nota ufficiale che ha esplicitato la volontà di offrire degli indennizzi agli abbonati: «Malgrado il problema si sia ora risolto, consapevoli dell’effetto che questa situazione ha avuto soprattutto sui tifosi, offriremo opportuni indennizzi, che saranno comunicati nei prossimi giorni, a coloro che hanno riscontrato anomalie durante le partite del pomeriggio».

Fonte: Fanpage.it