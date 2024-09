David, scatta il derby Inter-Juventus! Messaggi incoraggianti – TS

Jonathan David ha stregato sia Inter che Juventus. La prossima estate può dunque scattare un grande derby d’Italia sul mercato per assicurarsi il centravanti canadese.

NO PRECLUSIONI – David non ha preclusioni: anche la Serie A può essere un campionato appetibile per il suo futuro. Il centravanti canadese, recordman di gol nella storia del Canada (29), ha stregato sia Inter che Juventus. Le due super big del calcio italiano, scrive Tuttosport, potrebbero duellare per assicurarsi le prestazioni del giocatore del Lille, il quale dovrebbe lasciare a scadenza di contratto nel giugno 2025. Un’occasione quasi irripetibile, visto che il giocatore nato a Brooklyn, ma cresciuto a Ottawa, ha una valutazione di circa 50 milioni di euro. Lo stesso David, che recentemente ha parlato ai colleghi di ‘The Athletic‘, ha spiegato la sua situazione con il Lille: «Stiamo parlando del rinnovo, ma non so cosa succederà. La Premier League è uno dei campionati più belli al mondo, ma sono aperto a tutto e ogni campionato ha le sue sfide».

David conteso da Inter e Juventus: è seguito da tempo

RIVALI – L’Inter lo segue ormai da un bel po’, ma lo stesso vale anche per Cristiano Giuntoli (direttore della Juventus). Quest’ultimo, infatti, ha anche tentato di prenderlo durante la sua esperienza a Napoli. In Serie A, sia la Beneamata, da sempre molto attenta e brava a cogliere questo tipo di occasioni, che la Vecchia Signora ci proveranno. Ma occhio sempre alla Premier League e in particolare al Chelsea. Insomma ‘Iceman’, chiamato così per la sua glacialità sotto porta, piace a tante big. È arrivato il momento di lasciare il Lille.

Fonte: Tuttosport – Stefano Lanzo