David, perché l’Inter ti cerca così tanto? Ci sono 3 validi motivi – TS

Per Jonathan David l’Inter è pronta a sfidare le grandi d’Europa. Il centravanti canadese, seguito ormai da diversi anni dalla dirigenza interista, piace per tre motivi.

SEGUITISSIMO – Insomma, David all’Inter piace, eccome. Il centravanti canadese è un pupillo del duo Piero Ausilio-Dario Baccin, i quali lo seguono con attenzione da almeno due anni. Ovvero da quando, in casa nerazzurra, sottolinea Tuttosport, si è scatenato il tourbillon di attaccanti che si sono alternati nel reparto offensivo di Simone Inzaghi dal 2022 in poi. Sul giocatore, che andrà in scadenza di contratto il 30 giugno 2025, ci sono diversi top club: in Italia, non solo l’Inter, ma anche Juventus, Milan e Napoli. In giro per l’Europa, oltre alle inglesi, anche l’Atletico Madrid. Sono tre, in sostanza, i motivi per cui la Beneamata proverà a prendere il giocatore nato a Brooklyn, ma di nazionalità canadese.

David-Inter, perché piace così tanto a dirigenza e allenatore

MOTIVI – In primis, il suo valore status dal 2025. Ossia dal 30 giugno sarà un parametro zero di lusso. E l’Inter, con questo tipo di giocatori, ne sa qualcosa, dal momento che ha costruito tutti i suoi ultimi successi: da Marcus Thuram a Henrikh Mhitaryan, passando per Hakan Calhanoglu e gli ultimi arrivati Mehdi Taremi e Piotr Zielinski. Un altro punto a favore di David è l’età: il ragazzo è un classe 2000. Musica per le orecchie di Oaktree, che in estate ha rifiutato gli arrivi di Mario Hermoso e Ricardo Rodriguez. E infine, c’è il motivo probabilmente più importante, perché di natura squisitamente tattica e calcistica. David sa adattarsi a tutti i moduli d’attacco e soprattutto con tutti i partner. Nei suoi anni d’Europa tra Gent prima e Lille poi ha saputo giocare sia da terminale offensivo nel tridente, che in coppia in un attacco a due. Per l’Inter, formare un quartetto composto da Lautaro Martinez, Thuram, Taremi e David sarebbe un sogno.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini