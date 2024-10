David-Inter, si prova la ‘Marottata’! Eventuale carta anti… Thuram – TS

Jonathan David rimane nel mirino dell’Inter per la prossima estate. Il centravanti canadese lascerà il Lille a zero e il club ha già avviato i contatti. Occhio pure alla situazione intorno a Marcus Thuram.

PROFILO – L’Inter cerca la “Marottata“: l’ennesima degli ultimi anni. Jonathan David è infatti finito nel mirino del club nerazzurro. Il profilo del canadese piace parecchio per diversi motivi: uno perché è un classe 2000, dettaglio non banale per la proprietà Oaktree, andrà a scadenza il prossimo 30 giugno 2025 e dunque libero di accasarsi a zero già a partire da gennaio. In più bisogna aggiungere, che David è nato a Brooklyn (mezzo americano come la proprietà) e la nazionale canadese lo accomuna a Tajon Buchanan (magari una buona parola potrebbe anche metterla). Insomma, il profilo del bomber del Lille è assolutamente alla portata dell’Inter.

David il jolly nel mirino dell’Inter, con un occhio su Thuram

JOLLY – Ma su David non c’è ovviamente solo Viale della Liberazione. Infatti, tantissimi top club hanno messo gli occhi sul centravanti del Canada, capace di segnare in due stagioni consecutive con il Lille 26 gol complessivi. In questa stagione è partito già fortissimo, avendo messo a referto otto gol e due assist, tra cui il sigillo contro i campioni d’Europa del Real Madrid nell’ultimo turno in Champions League. L’Inter c’è, tanto da avviare già i primi contatti con il suo entourage. I nerazzurri monitorano anche la situazione intorno a Marcus Thuram. Il francese (sette gol in stagione) sta vivendo un exploit importantissimo con la maglia della Beneamata e su di lui incombe la clausola rescissoria da 85 milioni di euro in scadenza solamente nel 2028. Non è da escludere un eventuale affondo estivo di qualche club. Ecco perché David potrebbe essere il jolly da tenere in considerazione anche per questa eventualità. Considerando il fatto, comunque, che l’Inter in estate lascerà andare sia Marko Arnautovic che Joaquin Correa.

Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati