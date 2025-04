David-Inter, prima il giro delle ‘parrocchie’ poi lo sconto! Una linea – SI

David continua a rimanere nei radar dell’Inter, nonostante chieda un ingaggio monstre. Allo stesso tempo, il mercato dei nerazzurri seguirà una linea. Le parole dell’esperto di mercato di Sportitalia.

MOSSE INTERISTE – In estate, la Beneamata si prepara ad attivarsi sul mercato anche se già la dirigenza, come sempre, si sta muovendo in anticipo, come conferma l’affare Petar Sucic. Alfredo Pedullà, tramite il suo canale su YouTube, parla delle prossime mosse nerazzurre sostenendo comunque che non sarà un mercato di rivoluzione bensì di rivisitazione. Le sue parole: «L’Inter adesso, secondo me sul mercato, a parte Luis Henrique e il discorso Jonathan David che è un obiettivo ma serve uno sconto e arriverà quando lui farà il giro delle parrocchie e capirà che quei soldi non gli arriveranno da nessuno, ma l’Inter dovrà fare una rivisitazione non una rivoluzione. Una rivisitazione di tre undicesimi: prendere un altro esterno, prendere un attaccante, capire se c’è una proposta su Taremi». Per quanto riguarda David, l’attaccante canadese infatti chiede ad oggi un ingaggio da circa dieci milioni di euro. Una cifra enorme che difficilmente qualcuno potrà dargli. Il ragazzo, che a giugno andrà via dal Lille, piace a diversi top club europei, come la stessa Inter, Juventus ma anche Barcellona.