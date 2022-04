Spezia-Inter, attenzione all’ex Manaj. Inzaghi con mini-turnover – CdS

Questa sera, allo stadio Picco, andrà in scena Spezia-Inter. I nerazzurri devono assolutamente vincere per continuare ad inseguire lo scudetto a fine stagione. Ecco le ultime sulle due formazioni pronte a darsi battaglia stasera.

ULTIMISSIME – L’Inter affronta lo Spezia di Thiago Motta in una partita che sarà tutt’altro che scontata. Simone Inzaghi questo lo sa bene e non vuole commettere altri passi falsi e per questo manderà in campo una formazione un po’ rimaneggiata ma non nell’ossatura portante. Rispetto al Verona, secondo il Corriere dello Sport, dovrebbero essere 4 i cambi nell’11 iniziale. D’Ambrosio prende il posto di de Vrij al fianco di Skriniar e Dimarco davanti ad Handanovic. Le due corsie esterne cambiano padroni: a destra Darmian e a sinistra Gosens (vedi articolo). Davanti infine, al fianco di Correa, non ci sarà Dzeko ma il suo connazionale Lautaro Maritnez. Discorso simile anche per lo Spezia con Thiago Motta che dovrebbe aver scelto l’ex di turno Manaj (7 presenze e 7 gol in Primavera, 4 presenza e 0 gol con l’Inter Senior) come centravanti del suo 4-3-3 con Nzola dunque in panchina. Di seguito la formazione dei bianconeri. L’unico dubbio per l’ex Inter è in attacco dove Agudelo si gioca una maglia da titolare con Kovalenko.

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou e Reca; Maggiore, Kiwior, Bastoni; Gyasi, Manaj, Agudelo. All. Thiago Motta.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Skriniar, Dimarco; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; Correa, Lautaro Martinez. All. Inzaghi.