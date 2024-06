Darmian verso Croazia-Italia: con lui dei cambi! Spalletti studia − Sky

Darmian verso una maglia da titolare per Croazia-Italia. Il difensore dell’Inter, dopo due panchine di fila, scalpita per giocare dal 1′.

SERENITÀ – Darmian ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro la Croazia, fondamentale per le sorti del gruppo B. A dare le ultime sulla Nazionale, l’inviato di Sky Sport Beppe Di Stefano: «Darmian ha provato a trasferire la sua serenità, anche in sala stampa con la Nazionale è stato Matteo Darmian. Ossia un giocatore esperto, maturo, un professionista serio. In mattinata la Nazionale ha guardato filmati e video, in vista della partita che si giocherà a Lipsia. Abbiamo due risultati su tre, invece, per la Croazia sarà come una finale. Alle 17 ci sarà un allenamento a porte chiuse e molto si capirà sulla possibile formazione titolare, che il CT Luciano Spalletti potrà schierare lunedì sera. Proprio Darmian è favorito per scendere in campo dal 1′, sarebbe una prima volta per lui in questo Euro 2024, visto che nelle precedenti sfide era subentrato a gara in corso».

Darmian verso la titolarità, ma l’Italia anti Croazia con dei cambi

CAMBI PREVISTI – Non solo Darmian, ma l’Italia contro la Croazia sarà contraddistinta da alcuni cambi. Rispetto alla squadra contro la Spagna, scalpitano diversi interpreti: come Fagioli e Cristante. I due centrocampisti, rispettivamente di Juventus e Roma, potrebbero partire dall’inizio. In dubbio, quindi, sia Jorginho che Davide Frattesi, sicuramente in grande difficoltà contro la Spagna giovedì sera. Da capire, invece, le scelte in avanti. Retegui può insidiare Scamacca.

(4-2-3-1): Donnarumma; Darmian, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Cristante, Barella; Chiesa, Frattesi, Pellegrini; Scamacca.